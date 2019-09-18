Жительница Нижегородской области пыталась дать взятку инспектору ГИБДД, но неудачно Общество

Жительница Нижегородской области пыталась дать взятку инспектору ГИБДД за экзамен. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 сентября 2019 года.

Судом установлено, что во время сдачи квалификационного экзамена женщина допустила нарушение. Инспектор ГИБДД попросил ее остановить учебный автомобиль.

После чего балахнинка достала денежную купюру достоинством 5 тысяч рублей и протянула инспектору. Инспектор предупредил о совершении ею преступления и попросил прекратить данные действия.

Однако она снова протянула деньги. Взятка не была принята. В итоге, по решению суда женщина заплатит штраф 8 тысяч рублей.