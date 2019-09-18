Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2019 13:58  [118] Жительница Нижегородской области пыталась дать взятку инспектору ГИБДД, но неудачно
18 сентября 2019 13:33  [115] Туризм и НХП: отбор в резерв управленческих кадров стартовал в Нижегородской области
18 сентября 2019 13:12  [97] Публичные слушания по строительству новых жилых домов пройдут в Приокском районе
18 сентября 2019 12:42  [523] Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода
18 сентября 2019 12:40  [87] Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в здании полиции
18 сентября 2019 12:11  [121] "Единая Россия" в Нижнем Новгороде помогла установить пандус для подростка с ограниченными возможностями здоровья
18 сентября 2019 11:57  [144] Жители Нижегородской области переходят на прямые расчеты за электроэнергию
18 сентября 2019 11:55  [297] Нижегородские хирурги успешно удалили у трехлетней девочки нейрогенную опухоль размером с кулак
18 сентября 2019 11:34  [130] Нижегородские депутаты поддержали организацию архива в производственных зданиях
18 сентября 2019 11:16  [150] Нижегородские депутаты поддержали передачу участка в мкрн "Юг" под новую школу
Общество

Жительница Нижегородской области пыталась дать взятку инспектору ГИБДД, но неудачно

18 сентября 2019 13:58  [118] Общество

Жительница Нижегородской области пыталась дать взятку инспектору ГИБДД за экзамен. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 сентября 2019 года.

Судом установлено, что во время сдачи квалификационного экзамена женщина допустила нарушение. Инспектор ГИБДД попросил ее остановить учебный автомобиль.

После чего балахнинка достала денежную купюру достоинством 5 тысяч рублей и протянула инспектору. Инспектор предупредил о совершении ею преступления и попросил прекратить данные действия.

Однако она снова протянула деньги. Взятка не была принята. В итоге, по решению суда женщина заплатит штраф 8 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph