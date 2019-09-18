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Происшествия

Сотрудник очистных сооружений Дзержинского водоканала получил тяжелые травмы

18 сентября 2019 14:41  [85] Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, произошедшего на производстве ОАО "Дзержинский водоканал" с 57-летним заместителем начальника районных очистных сооружений (РОС).

12 сентября 2019 года в Дзержинске на территории очистных сооружений (восточная промзона) осуществлялся спуск воздуха с гидрозатвора. Заместитель начальника РОС осуществлял контроль выполняемых работ. Во время спуска воздуха с гидрозатвора произошел резкий хлопок, в результате чего заместитель начальника РОС получил тяжелые повреждения здоровья в виде множественных переломов костей рук, лица, плеча и предплечья, а также обширной рваной раны в области локтевого сустава. Пострадавший работник в тяжелом состоянии находится в больнице, врачи борются за спасение его жизни.

В ОАО "Дзержинский водоканал" проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе по вопросам обучения пострадавшего безопасным методам работы. Ведется опрос свидетелей происшествия. Устанавливаются причины несчастного случая.

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