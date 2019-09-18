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Общество

Благоустройство Щелоковского хутора полностью завершится 20 сентября

18 сентября 2019 15:27  [68] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде полностью завершится 20 сентября 2019 года. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на администрацию Советского района.

Речь идет о завершении благоустройства первой и второй очереди озер этой территории.

В администрации пояснили, что на Щелковском хуторе установлен деревянный настил вдоль второго озера и деревянный наплавной понтон (необычная прогулочная зона с лавочками).

Кроме того, обустроен подход к роднику, на границе между Приокским и Советским районами. Там выложена площадка из бревен площадью 100 кв.м. Появилась спортивная площадка, детские игровые элементы. Установлены лавочки, урны, инфостенды.

Третье озеро оборудовано двумя вышками спасателей, туалетами и медицинским пунктом.

20 сентября на Щелоковском хуторе состоится праздничное мероприятие. Там будут работать различные локации с мастерами прикладного творчества, музыкантами, исполняющими классическую музыку и с различными мастер-классами.

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