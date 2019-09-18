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Общество

Нижегородское минэкологии создало в соцети группу, где принимает жалобы на вывоз ТКО

18 сентября 2019 15:58  [45] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области в своей группе в ВКонтакте открыло обсуждение, где предложило жителям региона присылать жалобы на проблемы связанные с вывозом ТКО.

Обязательным условием жалобы является точный адрес контейнерной площадки, а также фото подтверждение нарушения вывоза ТКО. Данную информацию ведомство будет отправлять региональным операторам для оперативного решения.

По информации ситуационного центра проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органы исполнительной власти региона с 1-18 сентября отработали более 100 сообщений в социальных сетях на тему проблем с вывозом ТКО. Около 95% сообщений были из групп и сообществ социальной сети ВКонтакте.

В частности, благодаря сообщениям в социальных сетях, была вывезена свалка мусора на улице Минеева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и на улице Шишкова.

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