Нижегородские гимнастки завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Баку Спорт

Дина и Арина Аверины Фото: с сайта министерства спорта РФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира в Баку 17 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте министерства спорта России.

Дина Аверина стала уже девятикратной чемпионкой мира в этой дисциплине. Также гимнастка получила бронзу в упражнении с обручем.

На Чемпионате мира также будут разыграны медали в командном турнире, в личном многоборье, в двух отдельных видах индивидуального многоборья (булавы и лента), в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами). Соревнования завершатся 22 сентября.