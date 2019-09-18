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Спорт

Нижегородские гимнастки завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Баку

18 сентября 2019 16:10  [68] Спорт
Дина и Арина Аверины

Дина и Арина Аверины

Фото: с сайта министерства спорта РФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира в Баку 17 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте министерства спорта России.

Дина Аверина стала уже девятикратной чемпионкой мира в этой дисциплине. Также гимнастка получила бронзу в упражнении с обручем.

На Чемпионате мира также будут разыграны медали в командном турнире, в личном многоборье, в двух отдельных видах индивидуального многоборья (булавы и лента), в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами). Соревнования завершатся 22 сентября.

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