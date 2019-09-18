Нижегородская область присоединится к всероссийскому экосубботнику "Зеленая Россия"

21 сентября 2019 года Нижегородская область присоединится к всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия". Акция пройдет в разных районах города и области.
В Нижнем Новгороде в рамках акции планируется очистить от мусора берег реки Старка в Советском районе и территорию памятника природы регионального значения "Озеро Больничное" в Канавинском районе.
Цель акции – формирование экологического и патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к проблеме обращения с отходами, создание благоприятных условий жизни населения.
Начало акции в 10:00 по двум адресам: ул. Генерала Ивлиева, 1/2 и ул. Тихорецкая, 8.
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