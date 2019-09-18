Нижегородская область присоединится к всероссийскому экосубботнику "Зеленая Россия" Общество

21 сентября 2019 года Нижегородская область присоединится к всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия". Акция пройдет в разных районах города и области.

В Нижнем Новгороде в рамках акции планируется очистить от мусора берег реки Старка в Советском районе и территорию памятника природы регионального значения "Озеро Больничное" в Канавинском районе.

Цель акции – формирование экологического и патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к проблеме обращения с отходами, создание благоприятных условий жизни населения.



Начало акции в 10:00 по двум адресам: ул. Генерала Ивлиева, 1/2 и ул. Тихорецкая, 8.