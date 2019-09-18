"Рембрандт наблюдает": в НГХМ пройдут мероприятия, посвященные памяти художника Культура и отдых

Фрагмент автопортрета Рембрандта Фото: с сайта НГХМ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мероприятия, посвященные памяти голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна (1606-1669), под общим названием "Рембрандт наблюдает" пройдут в Нижегородском государственном художественном музее с 19 сентября по 20 октября. Об этом сообщается на сайте музея.

Мероприятия приурочены к 350-летию со дня смерти художника. Отмечается, что 2019 год в Нидерландах и во всем мировом музейном сообществе объявлен Годом Рембрандта.

В частности, в здании музея по адресу: Верхневолжская набережная, 3, в экспозиции нидерландского искусства будет открыта выставка факсимильного издания офортов художника. В экспозиции будет представлено 44 предмета из ценного библиотечного фонда НГХМ.

Познакомиться с выставкой можно будет, купив билет на постоянную экспозицию западноевропейского искусства.

Также 21 сентября в музее состоится мастер-класс по технике сухой иглы, который проведет художник, руководитель мастерской эстампа Центра эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон" ГМИИ им. А.С. Пушкина Светлана Кочеткова (Москва).

Мастер-класс начнется в 14:00 в экспозиции выставки.

Через неделю 29 сентября в зале голландской живописи искусствовед Антон Огинов прочтет для всех желающих лекцию "Граница тени. Рембрандт и его виртуозные офорты". Начало - в 14:00.

В заключение, 6 октября в зале голландской живописи заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина расскажет жителям города о живописных шедеврах Рембрандта. Начало в 14:00.

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