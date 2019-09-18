Александр Югов проверил ход модернизации футбольного поля стадиона "Строитель" Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов 18 сентября 2019 года проверил ход работ по модернизации футбольного поля стадиона "Строитель" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас на объекте в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" проходит замена старого поля на новое с системой подогрева.

"К 2024 году в регионе спортом должны заниматься более 55% нижегородцев. Такую задачу поставил перед нами в рамках реализации нацпроекта президент РФ Владимир Путин. Для этого мы сейчас работаем над тем, чтобы у каждого жителя области были условия для ведения активного образа жизни", - сказал Александр Югов.

"После Чемпионата мира по футболу этот вид спорта пользуется большой популярностью в регионе. Модернизация поля на стадионе "Строитель" позволит повысить качество тренировочного процесса, сделать его более комфортным для занимающихся. Тренировки можно будет проводить в любую погоду и в любое время года", - добавил заместитель главы региона.

На стадионе "Строитель" тренируются воспитанники детской спортивной школы №8 по футболу - это более 500 человек. На время работ они распределены по другим тренировочным площадкам. В рамках первого этапа на поле модернизирована система подогрева футбольного поля, а также снято старое покрытие. Оно использовалось с 2009 года и выработало свой срок годности.

По словам заместителя главы Нижнего Новгорода Любови Сачковой, в ходе второго этапа будет модернизирован тепловой пункт с коммуникациями, обеспечивающими подачу тепла под футбольное поле. За счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта для стадиона "Строитель" приобретено оборудование (искусственное покрытие, модуль с трубами подогрева, резиновая крошка) на сумму более 39 млн рублей.

"Подрядчик выполняет работу в срок. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов выделил дополнительное финансирование, чтобы производились монтажные работы, а также на строительство теплового пункта в объеме почти 15,6 млн рублей. На сегодняшний день покрытие демонтировано, произведена укладка труб, осуществляется монтаж коллектора и подключение этих труб. В ближайшее время будет проведена проверка системы. Мы надеемся, что покрытие будет уложено в срок, и дети в скором времени вернутся на стадион", - пояснила Любовь Сачкова.

Также в этом году в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в регионе будет построено 16 воркаут площадок, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Бутурлино и закуплено три ледозаливочные машины.

В пресс-службе напомнили, что с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде пройдет международный форум "Россия – спортивная держава". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в рамках форума планируется провести массовую зарядку. Глава региона пригласил провести зарядку именитых гостей форума, в частности, Александра Карелина.