Более 200 школьников и студентов участвовали в Дне открытых дверей в технопарке "Анкудиновка" Бизнес

Более 200 школьников и студентов приняли участие в Дне открытых дверей в технопарке "Анкудиновка", который состоялся 18 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ребята прошли квест по технопарку, учились строить свой бизнес и узнали об особенностях инновационного бизнеса. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, развитие молодежного предпринимательства – одна задач, которую решает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Технопарк "Анкудиновка" сегодня – это 50 компаний-резидентов, среди которых как небольшие инновационные, так и крупные компании. С 2007 года объем выручки компаний-резидентов и выпускников технопарка превысил 30 млрд рублей. В технопарке аккумулируются все меры государственной поддержки для инновационных компаний – и федеральные и региональные, такие как программы поддержки Фонда содействия инновациям (гранты до 500 млн рублей). Кроме того, недавно технопарк стал региональным представителем Фонда Сколково в Нижегородской области, что позволяет нижегородцам получать статус резидентов, не выезжая за пределы области", - заявил министр.

"Сегодня школьники и студенты в рамках дня открытых дверей получили те знания, которые в дальнейшем помогут им открыть свой бизнес и создать новые рабочие места в перспективных отраслях (новые источники энергии, нейротехнологии, передовые производственные технологии). Эти отрасли в ближайшие 20 лет могут обеспечить лидерство их компаний на новых высокотехнологичных глобальных рынках", - добавил Максим Черкасов.

"День открытых дверей – это одно из тех профориентационных мероприятий, которые мы регулярно проводим у нас на базе технопарка. Мы объективно понимаем, что сегодняшние старшие школьники и студенты в будущем – участники инновационно-технологического пространства региона. Наша задача – рассказать им о том, чем эта отрасль живет сегодня. Поэтому мы приготовили большую и увлекательную программу со спикерами", - отметил директор УК технопарка "Акудиновка" Тимур Радаев.

Так, например, перед гостями выступили заместитель руководителя технопарка "Кванториум" Светлана Бельянинова, а также журналист, автор популярного проекта на YouTube "Училка vs. ТВ" Татьяна Гартман. Кроме того, региональный директор корпорации Microsoft в России Александр Ермаков рассказал об облачных технологиях и том, как они влияют на современный рынок IT-индустрии.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019—2024 годы. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".