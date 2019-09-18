СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в гаражном кооперативе Ленинского района Происшествия

Фото: из соцсети Facebook

Следователи по Ленинскому району СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное по факту убийства 48-летнего мужчины.

17 сентября 2019 года около 22 часов на территории гаражного кооператива в Ленинском районе, обнаружен мужчина с признаками насильственной смерти. Следователями СК назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает КП-НН, обгоревшее тело нижегородского бизнесмена найдено на улице Голубева. По словам собеседника "Комсомолки", есть основания полагать, что потерпевший умер не своей смертью. На его черепе обнаружены повреждения.

Уже установлено, что погибшим является генеральный директор ООО "Багем" Виктор Ворошилов. Предприятие, располагающееся в Богородске, занимается выпуском автомобильных прицепов.

Напомним, что "КП-НН" делала серию публикаций про экспедицию нижегородца Виктора Ворошилова на Кольский полуостров. Мужчина занимался расследованием обстоятельства Чивруайской трагедии, унесшей жизнь его двоюродного брата в далеком 1973 году.

Фото: из соцсети Facebook