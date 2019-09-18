НБД-Банк заключил "юбилейную" лизинговую сделку Бизнес

Фото: ПАО "НБД-Банк"

Юбилейная 350-я лизинговая сделка была заключена с компанией, занимающейся производством мебели в одном из моногородов Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Особенностью сделки является закупка импортного оборудования с ценой, номинированной в евро, с растянутым графиком оплаты по договору купли-продажи и авансовым платежом лизингополучателя в размере 15% от стоимости оборудования. Лизинговый договор предусматривает возможность досрочного выкупа оборудования в собственность клиента.



Лизинговые проекты являются альтернативой кредиту и особенно выгодны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. Приобрести в лизинг можно автотранспорт, спецтехнику и оборудование, причем не только новые, но и ранее эксплуатируемые.



Предоставление финансовых услуг лизинга напрямую, минуя посредников в лице лизинговых компаний, не только делает эту услугу более дешевой для предпринимателей, но и позволяет соединить преимущества лизингового финансирования и классическое кредитование. НБД-Банк имеет возможность профинансировать лизинговую сделку на 100%, предоставив кредит на авансовый платеж. Благодаря сотрудничеству НБД-Банка с автономной некоммерческой организацией "Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области", возможно снижение размера авансового платежа по договору лизинга до минимальных значений.



"Мы уже несколько лет предлагаем нашим клиентам лизинговые услуги. Всего за это время заключено 352 лизинговых договора на 2,5 млрд рублей. За первое полугодие 2019 года рост лизингового портфеля в НБД-Банке составил более 17%. Цифры статистики свидетельствуют о популярности данного продукта НБД-Банка среди предпринимателей", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.



К преимуществам лизинга в НБД-Банке можно отнести удобный график лизинговых платежей, предусматривающий особенности бизнеса лизингополучателя, предоставление лизинга на длительный срок – до 5 лет, отсутствие необходимости страхования приобретаемого оборудования, возможность полного досрочного выкупа предмета лизинга и приобретение имущества напрямую у зарубежных поставщиков.