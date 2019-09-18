Минсоцполитики Нижегородской области объявило аукционы на покупку квартир для детей-сирот Общество

Министерство социальной политики Нижегородской области объявило аукционы на покупку 40 квартир на вторичном рынке жилья для детей-сирот в черте города Нижнего Новгорода.



Начальная максимальная цена контракта составляет 1,9 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 27 сентября 2019 года.

Помещения должны отвечать всем требованиям благоустроенного жилья. Площадь квартиры без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 кв.м.

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к приобретаемым квартирам, об условиях проведения аукциона, проект государственного контракта размещается в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.qov.ru-раздел "Закупки"-министерство социальной политики Нижегородской области).