Альфа-Банк: каждую третью кредитку нижегородцы оформляют через интернет Общество

По данным финансовой отчетности, совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Нижегородской области по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 13 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 35% год к году и составил 7,1 млрд рублей.

Значительную часть кредитного портфеля физических лиц традиционно составляют кредиты наличными. Банк нарастил долю рынка в этом сегменте в регионе до 3,6%.

По мнению управляющего Нижегородским филиалом Натальи Рыжовой, рост показателей кредитования связан, в первую очередь, с повышением эффективности работы сети отделений банка и увеличением онлайн-продаж кредитных продуктов.

Однако наибольшую динамику по итогам первых шести месяцев 2019 года демонстрируют кредитные карты. В указанный период Альфа-Банк выдал более 13 тысяч кредитных карт. Их доля в розничном кредитном портфеле филиала составила 38%.

"Спрос на кредитные карты в Нижегородской области продолжает расти. Этот продукт более функциональный, чем кредиты наличными, тем более что сейчас процесс получения кредитной карты максимально упрощен. Оформить ее можно в мобильном приложении или через интернет. В первом полугодии 2019 года каждая третья кредитка в Нижегородской области была оформлена через онлайн-каналы", – отметил директор по розничному бизнесу Нижегородского филиала Альфа-Банка Антон Пантюшин.

Наиболее востребованы нижегородцами карты со 100-дневным льготным периодом, а также кредитные и дебетовые карты с функцией Сashback или с возможностью накопления льготных миль Alfa Travel.