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Общество

Полицейские из Княгининского района скрыли свои доходы

19 сентября 2019 11:06  [65] Общество

Полицейские из Княгининского района скрыли свои доходы. Как сообщили в прокуратуре региона, прокурор внес представление в адрес начальника полиции об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что при составлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 9 сотрудников территориального отдела полиции предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах и расходах, не достоверно отразили сведения об имуществе.

Например, один сотрудник полиции не представил сведения о жилом доме, площадью свыше 70 кв. м, расположенном в другом районе, другой - недостоверно отразил сведения об имеющейся квартире и не отразил сведения по аренде земельного участка. Еще один полицейский недостоверно отразил назначение земельного участка, расположенного в соседнем районе.

По выявленным нарушениям прокурором района начальнику МО МВД России "Княгининский" внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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