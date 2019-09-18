Молодежный парламент обсудил идеи празднования 90-летия Дзержинска Общество

Молодежный парламент Дзержинска обсудил идеи, которые можно реализовать во время празднования 90-летия города. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Артем Мансуров предложил организовать площадку "Векофест". По его мнению, она отразит историческое развитие города по десятилетиям, отметив уникальные для каждого временного отрезка события и личностей. Участие в создании проекта сможет принять каждый горожанин, предоставив исторические свидетельства - предметы, документы. После завершения юбилея, площадка может быть сохранена в качестве одного из арт-объектов города либо перенесена на территорию Молодежного комплекса "Спутник".

Тему обращения к истории города продолжил Артем Маслов. Его идея – на улицах города разместить большие баннеры, на которых будут изображены исторические снимки этой городской территории, запечатлевшие, как улица строилась, как выглядела раньше.

"Дзержинск меняется с каждым годом, улицы растут, на месте одних зданий возводятся другие, архитектурный облик некоторых площадей теперь другой. Думаю, жителям будет интересно сравнить прошлое и настоящее", - пояснил он.

Игнат Мурзин вынес на обсуждение молодых парламентариев предложение организовать соревнование среди дворовых территорий, чтобы мотивировать жителей улучшить свой двор.

Молодые парламентарии договорились к следующему заседанию сформулировать перечень предложений к юбилею города.

Также молодежь обсудила вопрос о мониторинге свалок. Дмитрий Вахромеев предложил коллегам обойти городские территории и дать информацию при выявлении свалок в администрацию города, где формируется интерактивная экокарта. Артем Маслов предложил дополнить карту сведениями о количестве урн, которые установлены на той или иной городской территории. "Например, на улице Петрищева я насчитал всего шесть урн. Почему так мало? Их число стоит увеличить. Пусть это не решит вопрос со свалками кардинально, но на улицах станет чище", - сказал он.