Земли в сельхозоборот и лесное семеноводство: Глеб Никитин предложил новые пути решения Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

19 сентября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" в Москве. Основной темой стала лесохозяйственная деятельность на территории России.

Лесное семеноводство

Как отметил Глеб Никитин, одним из наиболее актуальных вопросов является лесовосстановление. В 2018 году лишь в 22 субъектах Российской Федерации был обеспечен баланс выбытия и восстановления лесов.

"Как следствие, требуется обеспечить выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в объёме не менее 405 миллионов саженцев. Для примера, в Нижегородской области к 2030 году потребность в таком посадочном материале составит около 6 миллионов штук, при существующем объёме выращивания в 4 раза меньше", - подчеркнул глава региона.

Для решения проблемы Глеб Никитин предложил разработать адресную программу по развитию лесного семеноводства Российской Федерации с соответствующим финансированием.

Как замотивировать арендаторов

В данный момент арендаторы лесных участков не заинтересованы в проведении качественных агротехнических и лесоводственных уходов. Это связано с отсутствием возвратности инвестиций в проведение этих мероприятий. Действующая система не имеет экономических стимулов.

Изменить ситуацию может установление критериев качества, не выполнение которых являлось бы основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.

"Вместе с тем, должны быть выработаны экономические стимулы для выполнения арендаторами мероприятий по воспроизводству лесов, а также комплекс мер экономического и правового характера, обеспечивающих проведение работ по воспроизводству лесов до момента отнесения их к землям, занятым лесными насаждениями", - добавил Глеб Никитин.

Плюс 400 тысяч га леса в оборот в НО

Как подчеркнул глава региона, по состоянию на 1 января 2019 года расчётная лесосека (допустимый объем изъятия древесины) на землях лесного фонда в России составила 730 миллионов кубометров. По итогам 2018 года заготовлено более 238 миллионов кубометров древесины.

С 2018 года для предприятий, занимающихся переработкой древесины, введена конкурсная процедура предоставления лесных участков в аренду для заготовки древесины. Сделано это в целях вовлечения лесных участков, свободных от аренды, в хозяйственный оборот.

"В частности, в Нижегородской области в настоящее время началась активная работа по организации открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка. В хозяйственный оборот планируется вовлечь около 400 тысяч гектаров земель лесного фонда, с общим объёмом заготовки древесины более 700 тысяч кубометров. Это позволит повысить поступления в бюджет ориентировочно не менее чем на 150 миллионов рублей ежегодно", - подчеркнул губернатор.

Федеральный стандарт цены аренды участка

Глава региона выдвинул ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере лесопользования, которые будут способствовать достижению таких результатов. В частности, предполагается обратиться в министерство экономического развития РФ с просьбой разработать федеральный стандарт оценки стоимости аренды лесного участка. На сегодняшний день, отметил Глеб Никитин, подготовленные оценщиками отчёты зачастую низкого качества. Поэтому требуются единые стандарты, которые будут учитывать специфические характеристики объекта оценки.

Как отметил Глеб Никитин, рабочая группа с начала года прорабатывает проблемные вопросы лесного хозяйства с акцентом на федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", куда можно направлять все предложения.

Добавим, что в заседании 19 сентября также приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин, глава республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, представители органов исполнительной и законодательной власти, и общественных организаций.