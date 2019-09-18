Министр экологии Нижегородской области провел экоурок Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров провел экологический урок 19 сентября 2019 года в гимназии № 136 Автозаводского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Денис Егоров рассказал ученикам 8 и 11 классов о роли молодого поколения в сохранении окружающей среды, а также о сути и важности реализации национального проекта "Экология" на территории Нижегородской области. В частности была затронута тема раздельного сбора мусора. Школьников интересовало, где в регионе занимаются переработкой пластика, стекла и бумаги. Также они спросили – что необходимо сделать для того, чтобы около их дома появился желтый контейнер. Также министр провел для детей небольшой мастер-класс – как правильно выбрасывать пластик в контейнер, чтобы потом его можно было отправить на переработку.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы начали проведение экологических уроков. Делать это будем регулярно. Для себя я провел первый урок. Очень приятно видеть, что детей интересует раздельный сбор мусора. Они готовы этим заниматься. Хочу отметить, что вопросы ребята задают достаточно взрослые и, думаю, в дальнейшем они помогут в работе по охране окружающей среды", - отметил Денис Егоров.

В гимназии реализуется несколько экологических практик. В частности, ребята отдельно собирают пластиковые крышки и батарейки.