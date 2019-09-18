Пять человек пострадали при столкновении Лада Гранта и Hyundai на ул.Ванеева Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении Лада Гранта и Hyundai на ул.Ванеева Фото: НИА Нижний Новгород

Пять человек пострадали в ДТП при столкновении Лада Гранта и Hyundai на ул.Ванеева Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Авария произошла 18 сентября в 23:20, когда 53-летний водитель автомобиля Лада Гранта при повороте налево, не предоставив преимущество в движении, столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata.

В результате ДТП водитель Лады получил лишь ушибы и ссадины, а 51-летнюю пассажирку с различными травмами пришлось госпитализировать.

Также госпитализация потребовалась 18-летней пассажирке автомобиля Hyundai Sonata. Она получила множественные ушибы. Водитель (22 года) и еще один пассажир (21 год) иномарки получили ушибы и незначительные ранения, поэтому после медицинского осмотра их отпустили домой.