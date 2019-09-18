Школа юных поваров состоится на территории нижегородского ЦУМа

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Школа поваров состоится для детей на территории нижегородского ЦУМа. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ЦУМа.
Для участников "Школы юных поваров" организаторы подготовили кулинарный мастер-класс, интерактивную программу и розыгрыш билетов в цирк.
"Из чего состоит пицца? Сколько пузырьков в лимонаде? Как пользоваться основными кухонными предметами? Об этом и много другом узнает каждый юный посетитель ЦУМа, посетивший школу поваров", - поясняется в сообщении.
"Здесь нет школьных парт, строгих учителей и скучных занятий! Только веселая атмосфера, полезные знания в приготовлении еды и радостные улыбки детей", - говорит старший менеджер по связям с общественностью ЦУМа Владислав Карпач.
Школы различных профессий, рассчитанные на детей, стали уже традиционными для ЦУМа, и всегда носят не только развлекательный, но и познавательный характер. Такие занятия проводятся в игровой форме и нередко становятся для детей настоящим приключением. В ходе мероприятия ребята к тому же получают знания, которые обязательно пригодятся им в дальнейшей жизни.
По окончании мероприятия "Школа юных поваров" участникам вручат памятные подарки и дипломы. Все это произойдет на пятом этаже ТЦ ЦУМ (фуд-корт) 21 сентября в 14:00.
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