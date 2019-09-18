Последние новости рубрики Экономика
19 сентября 2019 16:48  [75] Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "СУЭК-Финанс" объемом 20 млрд рублей
19 сентября 2019 15:58  [98] Нижегородская область внедряет новую концепцию лесопользования
19 сентября 2019 14:26  [161] Кремль, Рекорд и авиаперевозки: комитет по бюджету ЗС НО поддержал изменения в областной бюджет
19 сентября 2019 12:52  [143] Решение об участке коридора "Европа-Западный Китай" через Нижегородскую область примут к концу года
19 сентября 2019 12:20  [139] Земли в сельхозоборот и лесное семеноводство: Глеб Никитин предложил новые пути решения
18 сентября 2019 14:34  [171] Нижегородская Дума одобрила изменения в бюджет на 366 млн рублей
16 сентября 2019 17:46  [573] Финский опыт в сфере обращения с отходами планируют использовать в нижегородских НОЦ и "Волганариуме"
16 сентября 2019 14:41  [623] Власти предлагают включить Новинки Богородского района в территорию Нижнего Новгорода
14 сентября 2019 15:44  [553] "Аэрофлот" ограничит бесплатный доступ в бизнес-зал нижегородского аэропорта
13 сентября 2019 13:51  [393] Администрация Балахнинского района накопила почти 35 млн рублей долгов
Экономика

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "СУЭК-Финанс" объемом 20 млрд рублей

19 сентября 2019 16:48  [75] Экономика

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-03R объемом 20 млрд рублей с офертой через 3,5 года. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК", рассказали в пресс-службе банка.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,64%. Высокий интерес к выпуску проявили прежде всего институциональные инвесторы и банки.

"Выпуск вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, что свидетельствует о кредитном качестве компании, которая является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира. Облигации эмитентов из реального сектора экономики традиционно имеют высокую привлекательность для рынка. Мы рады оказать поддержку реализации планов "СУЭК-Финанс" и надеемся на развитие партнерства с компанией на рынке долгового капитала", — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

СПРАВКА:

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира с производственными и генерирующими мощностями на территории России и международной сбытовой сетью. В состав СУЭК входят 27 угледобывающих предприятий, 9 обогатительных фабрик и установок, терминал "Дальтрансуголь" (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания".

Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. Кроме того, СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок. СУЭК — производитель тепла № 1 и один из главных производителей электроэнергии в Сибири с 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 миллионов потребителей в России.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph