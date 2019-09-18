Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "СУЭК-Финанс" объемом 20 млрд рублей Экономика

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-03R объемом 20 млрд рублей с офертой через 3,5 года. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК", рассказали в пресс-службе банка.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,64%. Высокий интерес к выпуску проявили прежде всего институциональные инвесторы и банки.

"Выпуск вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, что свидетельствует о кредитном качестве компании, которая является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира. Облигации эмитентов из реального сектора экономики традиционно имеют высокую привлекательность для рынка. Мы рады оказать поддержку реализации планов "СУЭК-Финанс" и надеемся на развитие партнерства с компанией на рынке долгового капитала", — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

СПРАВКА:

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира с производственными и генерирующими мощностями на территории России и международной сбытовой сетью. В состав СУЭК входят 27 угледобывающих предприятий, 9 обогатительных фабрик и установок, терминал "Дальтрансуголь" (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания".

Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. Кроме того, СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок. СУЭК — производитель тепла № 1 и один из главных производителей электроэнергии в Сибири с 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 миллионов потребителей в России.