"Поезда здоровья" побывали уже в 105 населенных пунктах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

"Поезда здоровья" побывали уже в 105 населенных пунктах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом в области успешно продолжается реализация инициативы губернатора Глеба Никитина "Доступная медицина". С 16 апреля 2019 года по районам курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории Северный и Южный "Поезда здоровья".



За время работы в 105 населенных пунктах 38 районов Нижегородской области суммарно специалистами двух Поездов проведено около 30 тысяч консультаций почти 15 тысячам пациентов, в том числе: 1742 консультации педиатра, 1179 - хирурга, стоматолога - 1160, детского стоматолога - 1237, онколога - 1930, гинеколога - 2926, эндокринолога - 3370, кардиолога — 3539, уролога - 1178, иных специалистов - геронтолога, терапевта, пульмонолога и гастроэнтеролога — 3220.

Наиболее востребованными остаются консультации невролога - 3835 и офтальмолога — 4290.

Специалистами мобильных диагностических лабораторий проведено около 17 000 исследований, в том числе ФЛГ - 7105, ЭКГ — 2778, УЗИ - 3360, онкоцитология - 2704, ММГ — 1081.

Впервые выявлено 2419 заболеваний, в том числе 195 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено 7185 человек и 842 пациента - на госпитализацию.

По словам руководителя Северного "Поезда здоровья" Николая Чеснокова, востребованность в специалистах мобильных лечебно-диагностических лабораторий в отдаленных населенных пунктах районов области очень большая.

"Основные наши пациенты - люди пожилого возраста, большей частью старше 70 лет. Добраться не только до Нижнего Новгорода, но и до центральной районной больницы им бывает тяжело. А здесь они получают возможность обследоваться у узких специалистов, сдать анализы, получить консультации по лечению. Конечно, люди рады такой возможности и очень благодарны", - подчеркнул Николай Чесноков.

В рамках работы Поездов также проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.