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Общество

Пешеходная зона соединила три озера Щелоковского хутора после благоустройства

19 сентября 2019 18:54  [56] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пешеходная зона соединила три озера Щелоковского хутора Нижнего Новгорода после благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе напомнили, что 20 сентября состоится торжественное открытие обновленного общественного пространства со стороны Советского района.

На втором озере был установлен наплавной понтон, который стал дополнительной прогулочной зоной для нижегородцев. Появилось больше 30 новых лавочек и урн, туалет. Кроме того, был обустроен подход к роднику на границе между Приокским и Советским районами.

"Основное внимание уделено дорожно-тропиночной сети. В этом году мы отказались от использования некомфортной для прогулки эко-брусчатки, вместо нее положили ровную брусчатку. Впервые в общественных пространствах использована террасная доска", - сказал заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

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