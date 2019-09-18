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Происшествия

Житель Володарска до смерти избил своего знакомого

20 сентября 2019 09:34  [71] Происшествия

25-летний житель Володарска до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 сентября 2019 года.

Судом установлено, что в июле прошлого года молодой человек на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее 5 ударов руками по голове. А когда потерпевший упал на землю, продолжил избивать его руками и ногами. Знакомый умер. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства, с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил наказание 6 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) в законную силу не вступил.

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