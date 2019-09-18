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Общество

"ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания электросчетчиков 23-25 сентября

20 сентября 2019 10:03  [58] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает клиентам о том, что рекомендуемый срок передачи показаний прибора учета электроэнергии изменился. Согласно вступившим с 31 июля 2019 года поправкам в жилищно-коммунальное законодательство, при выставлении платежа за текущий месяц принимаются в расчет показания приборов учета электроэнергии, переданные не позднее 25 числа месяца. Показания, переданные после 25 числа, будут учтены в расчетах за следующий месяц. В этом случае счет за текущий месяц будет выставлен по среднемесячному потреблению клиента.

В многоквартирных домах наиболее точные расчеты при выставлении счета за услуги энергоснабжения будут при одновременном снятии и передаче показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета. Напомним, что снятие показаний общедомового электросчетчика проводится ежемесячно с 23 по 25 число.

Подробная информация о различных способах передачи показаний приборов учета с пошаговыми инструкциями размещена на сайте ПАО "ТНС энерго НН" в разделе "Способы передачи показаний".

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