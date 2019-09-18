Диваны коллекции Лира и Лиссабон производителя ДиванПитер

Мебель коллекции Лира — бюджетное решение для квартиры, дома или дачи. Диваны и кресла отличаются простотой оформления, в конструкции нет ничего лишнего, а компактные размеры позволяют размещать их в любом интерьере.

Диваны Лира предполагают трансформацию: в состав мебели входит традиционный механизм типа книжка. Дополнительно предусмотрен ящик для белья и вещей. В качестве наполнителя мягких частей используется вспененный материал ППУ, обеспечивающий комфорт пользователей.

В коллекции представлены классические расцветки: серый, бежевый, коричневый, терракот.

Лиссабон — коллекция небольших импозантных диванов. Они отличаются выразительным дизайном: высокое сидение визуально выглядит как два монолитных блока, в роли подлокотников выступают декоративные подушечки прямоугольной формы. На спинке установлены две мягкие подушки.

Каждый диван Лиссабон раскладывается благодаря механизму еврокнижка. Сидение выдвигается вперед, а спинка укладывается в горизонтальное положение. Благодаря этому образуется ровное широкое спальное место для двух человек. В качестве наполнителя мягких частей используется вспененный материал ППУ

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