Автоматическую умную контейнерную площадку для раздельного сбора мусора установили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: союз "Единство ТСН и ЖСК"

Автоматическую умную контейнерную площадку для раздельного сбора мусора установили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в союзе "Единство ТСН и ЖСК".

Официальное открытие пройдет 23 сентября 2019 года по адресу: ул. Верхне-Печерская, д. 7 корп.2 ("дом образцового содержания"). Начало в 12:00. В разные контейнеры на одной площадке можно будет складывать картон, бумагу, пластик, стекло и металл.

В союзе отметили, что пока это лучший вариант контейнерной площадки не только в Нижегородской области, но и в России.

"Данная умная контейнерная площадка позволяет фиксировать автоматически не только общий вес ТКО, но и позволяет вести весовой учет еще и по каждой квартире. Перевозчик ТКО, и отсортированного вторичного сырья в режиме реального времени может видеть процент заполняемость контейнеров, как визуально по IP видеокамерам через компьютер, сотовые телефоны смартфоны, так и с помощью датчиков заполняемости (посылает сигнал). Данная контейнерная площадка полностью закрыта, створки открываются только с помощью бесконтактного ключа, предотвращает разброс мусора птицами, предотвращает попадания в контейнеры дождя, снега, солнечных лучей, предотвращает распространения запаха. Все это улучшает санитарную обстановку вокруг контейнерной площадки ТКО", - обратил внимание председатель Совета Союза Михаил Швыганов.