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Экономика

"Транснефть-Верхняя Волга" завершила строительство химической лаборатории на ЛПДС "Староликеево"

20 сентября 2019 11:09  [102] Экономика

Фото: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" ввело в эксплуатацию новую химическую лабораторию на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Кстовском районе Нижегородской области.

Работы по строительству здания химической лаборатории начались в марте 2018 года. Комплекс мероприятий реализован в соответствии с программой капитального строительства АО "Транснефть-Верхняя Волга".

Лаборатория укомплектована современным оборудованием, предназначенными для выполнения полного комплекса приёмо-сдаточных и периодических испытаний нефти. В здании лаборатории размещены склады для хранения арбитражных проб, химических реактивов, комнаты для подготовки проб и лабораторной посуды, служебно-бытовые помещения и лабораторные комнаты. Общая площадь помещений составляет более 700 кв. м.

Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить непрерывный контроль за поддержанием надлежащего качества поставляемой нефти на нефтеперерабатывающие заводы центральной части Российской Федерации, а также в экспортном направлении по магистральному нефтепроводу Сургут – Полоцк, отметили в пресс-службе АО "Транснефть-Верхняя Волга".

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