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Бизнес

Очередной подпольный игорный клуб закрыли в Нижнем Новгороде

20 сентября 2019 11:51  [60] Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Очередной подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по региону 20 сентября 2019 года.

По версии следствия, неустановленные лица проводили азартные игры по адресу: Канавинский район, ул. Даля, 24, пока их незаконную игорную деятельность не пресекли.

Изъяты игровые терминалы, комплекты игрового компьютерного оборудования. Расследование уголовного дела продолжается.

Вместе с тем, в ходе расследования всех уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной игорной деятельности, следователи СК также исследуют вопросы о правовых основаниях предоставления помещений в аренду лицам, которые используют их в преступных целях, в том числе и на наличие коррупционной составляющей.

В СУ СК напомнили, что обо всех фактах незаконной игорной деятельности можно сообщили по номеру: 8920-069-09-41. Все сообщения будут рассмотрены в установленном законом порядке.

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