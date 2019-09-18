Спектакль "Мастер и Маргарита" - в Нижнем Новгороде и Дзержинске!

Спектакль "Мастер и Маргарита"
26 сентября
ТЮЗ
27 сентября
ДКХ (Дзержинск)
Трагикомические фантазии по мотивам романа М.А. Булгакова
В главных ролях: ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА , СЕРГЕЙ АЛДОНИН, МИХАИЛ ГОРСКИЙ, ФИЛИПП БЛЕДНЫЙ, ТИМУР ОРАГВЕЛИДЗЕ и др.
Легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным был включен в постоянный репертуар Московского Драматического Театра им Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра им. М.А. Булгакова.
Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий
Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. Действо опустится на вас со всех сторон, как со страниц книги, — из окон и тёмных проёмов обрушатся на зрителя персонажи великого романа и заставят прожить таинственную трагикомедию великого Мастера.
Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. В постановке много музыки, пантомимы и трюков - словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова».
Спектакль ждут, спектакль обсуждают, спектакль смотрят.
И смотрят с придыханием и упоением, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого автора.
Актерский состав этого спектакля уникален. Звезды театра и кино не дадут вам заскучать ни на минуту!
Уже 20 лет этот проект один из самых модных и посещаемых проектов от Москвы до самых до окраин
Билеты - https://nn.kassir.ru/teatr/tyuz/spektakl-master-i-margarita-teatr-im-bulgakova_2019-09-26
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