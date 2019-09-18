Старинный овин отреставрируют на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде за 1,3 млн рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия регионального значения "Овин Верховой", перевезенный в архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щёлоковский хутор" из деревни Шашки Семеновского района, отреставрируют за 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Овин представляет собой бревенчатый сруб конца XIX века, выполненный рубкой в "обло с остатком" с прирубом с северной стороны. Он имеет двухскатную крышу, пелед (навес над стогом сена) и садило (сушило). Отмечается, что на овине сохранилась значительная часть подлинных деталей и конструкций сруба.

Проектировщиком реставрационных работ выбрано ООО строительно-промышленное предприятие "Реставратор".

На сайте госзакупок размещен лот по выбору компании, которая выполнит саму реставрацию объекта. Ему предстоит отреставрировать сруб, пропитать древесину специальными составами, сделать настил пола из наката с обмазкой глиной, отреставрировать кровлю, восстановить лестницы-стремянки, установить печь-каменку.

Заказчиком работ выступает департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода. Финансирование будет осуществляться из бюджета города, включающем субсидии из федерального и регионального бюджетов.

Конкурс назначен на 27 сентября.