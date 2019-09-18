Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2019 12:15  [58] Кстовские тепловые сети завершили подготовку к отопительному сезону
20 сентября 2019 12:11  [48] Старинный овин отреставрируют на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде за 1,3 млн рублей
20 сентября 2019 11:59  [125] Снег пойдет в конце недели в Нижегородской области
20 сентября 2019 10:42  [206] Владимир Чикишев: "У нас дети получают опыт принятия решений"
20 сентября 2019 10:03  [88] "ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания электросчетчиков 23-25 сентября
20 сентября 2019 09:09  [103] "Теплоэнерго" обеспечило теплом больше половины объектов социальной сферы Нижнего Новгорода
19 сентября 2019 19:12  [243] Выставка "Арт-Россия" и фестиваль огня пройдут в дни форума "Россия – спортивная держава"
19 сентября 2019 18:54  [179] Пешеходная зона соединила три озера Щелоковского хутора после благоустройства
19 сентября 2019 18:42  [201] "Поезда здоровья" побывали уже в 105 населенных пунктах Нижегородской области
19 сентября 2019 18:20  [151] Глеб Никитин на заседании коллегии минприроды рассказал о реализации нацпроекта "Экология"
Общество

Старинный овин отреставрируют на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде за 1,3 млн рублей

20 сентября 2019 12:11  [48] Общество

Фото: с сайта wikimapia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия регионального значения "Овин Верховой", перевезенный в архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щёлоковский хутор" из деревни Шашки Семеновского района, отреставрируют за 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Овин представляет собой бревенчатый сруб конца XIX века, выполненный рубкой в "обло с остатком" с прирубом с северной стороны. Он имеет двухскатную крышу, пелед (навес над стогом сена) и садило (сушило). Отмечается, что на овине сохранилась значительная часть подлинных деталей и конструкций сруба.

Проектировщиком реставрационных работ выбрано ООО строительно-промышленное предприятие "Реставратор".

На сайте госзакупок размещен лот по выбору компании, которая выполнит саму реставрацию объекта. Ему предстоит отреставрировать сруб, пропитать древесину специальными составами, сделать настил пола из наката с обмазкой глиной, отреставрировать кровлю, восстановить лестницы-стремянки, установить печь-каменку.

Заказчиком работ выступает департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода. Финансирование будет осуществляться из бюджета города, включающем субсидии из федерального и регионального бюджетов.

Конкурс назначен на 27 сентября.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph