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Происшествия

Грузовик перевернулся на ул. Белинского 20 сентября

20 сентября 2019 12:42  [119] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Грузовик перевернулся на ул. Белинского в Нижнем Новгороде 20 сентября. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

Как пишут очевидцы, автомобиль опрокинулся на тротуар около торгового центра.

В УГИБДД по Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что сотрудники ведомства на место происшествия не выезжали. Заявок в диспетчерскую службу не поступало, а значит "обошлось без пострадавших".  

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