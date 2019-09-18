Грузовик перевернулся на ул. Белинского 20 сентября Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Грузовик перевернулся на ул. Белинского в Нижнем Новгороде 20 сентября. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

Как пишут очевидцы, автомобиль опрокинулся на тротуар около торгового центра.

В УГИБДД по Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что сотрудники ведомства на место происшествия не выезжали. Заявок в диспетчерскую службу не поступало, а значит "обошлось без пострадавших".