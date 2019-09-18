Грузовик перевернулся на ул. Белинского 20 сентября

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Грузовик перевернулся на ул. Белинского в Нижнем Новгороде 20 сентября. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.
Как пишут очевидцы, автомобиль опрокинулся на тротуар около торгового центра.
В УГИБДД по Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что сотрудники ведомства на место происшествия не выезжали. Заявок в диспетчерскую службу не поступало, а значит "обошлось без пострадавших".
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