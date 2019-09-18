Необычные серебряные обручальные кольца на заказ

Серебро отличается блеском, прочностью и красотой. Украшения из этого благородного металла окружают нас повсюду. Даже серебряные обручальные кольца на заказ становятся все популярнее. Ювелиры воплощают задумки клиентов в жизнь, создают собственные неповторимые изделия. Рассмотрим, какие дизайны среди свадебных колец особенно модны в 2019 году.
Классические гладкие изделия с толщиной в 2-5 мм по-прежнему популярны. Но кроме классики молодожены часто заказывают:
Среди самоцветов для вставки чаще всего выбирают бриллианты, топаз, гранат, изумруд, рубин, сапфир. У каждого камня есть своя символика и даже энергетика, усиливающая чувства между молодоженами.
Нередко молодые выбирают личный дизайн серебряных обручальных колец на заказ. К примеру, у них есть личный домашний оберег или памятная дата, место знакомства. Именно эти мотивы ложатся в основу дизайна обручальных украшений.
Совет. Какой бы вариант дизайна вы не выбрали, помните, что обручальные кольца носят постоянно. Значит, вставки и дизайнерские элементы не должны цепляться за одежду и мешать.
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