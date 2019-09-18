Необычные серебряные обручальные кольца на заказ

Серебро отличается блеском, прочностью и красотой. Украшения из этого благородного металла окружают нас повсюду. Даже серебряные обручальные кольца на заказ становятся все популярнее. Ювелиры воплощают задумки клиентов в жизнь, создают собственные неповторимые изделия. Рассмотрим, какие дизайны среди свадебных колец особенно модны в 2019 году.

Популярные виды и дизайны серебряных обручальных колец

Классические гладкие изделия с толщиной в 2-5 мм по-прежнему популярны. Но кроме классики молодожены часто заказывают:

Варианты Hand-made или авторские изделия от ювелиров. Мастера делают их полностью вручную по индивидуальным пожеланиям клиентов. Удовольствие не из дешевых, зато таких свадебных колец точно ни у кого не будет. Классика или эксклюзив с гравировкой. Наносить рисунки или памятные надписи очень модно. Причем ювелиры вписывают памятные даты или изображения не только на внутреннюю сторону изделия, но и на внешнюю. Позолоченные серебряные кольца внешне выглядят как золотые, но стоят намного меньше. Отличительная черта — требуется особый уход за такими изделиями, чтобы не стереть слой золотого напыления. Широкие гладкие кольца — для любителей массивных украшений. Дополнительно в них включают драгоценные камни разного типа и габаритов. Варианты с алмазной гранью смотрятся ажурно и легко. Обычно такое обручальное кольцо выбирают женщины, а мужчине покупают классическую гладкую модель. Украшения с вращающейся серединой. Эти новинки появились на ювелирном рынке относительно недавно. Их особенность в том, что центральная часть вращается, создавая каждый раз обновленный дизайн. Славянские кольца, которые часто встречаются в храмах и церквях. Они могут быть украшены христианскими символами или иметь простой узор и надпись «Спаси и Сохрани». Вариации со вставками из золота или драгоценных камней. Отличаются элегантностью и роскошью.

Среди самоцветов для вставки чаще всего выбирают бриллианты, топаз, гранат, изумруд, рубин, сапфир. У каждого камня есть своя символика и даже энергетика, усиливающая чувства между молодоженами.

Нередко молодые выбирают личный дизайн серебряных обручальных колец на заказ. К примеру, у них есть личный домашний оберег или памятная дата, место знакомства. Именно эти мотивы ложатся в основу дизайна обручальных украшений.

Совет. Какой бы вариант дизайна вы не выбрали, помните, что обручальные кольца носят постоянно. Значит, вставки и дизайнерские элементы не должны цепляться за одежду и мешать.

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