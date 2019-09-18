Председатель Думы Дзержинска провел прием граждан Политика

Фото: Дума Дзержинска

Председатель Думы Дзержинска Сергей Попов провел очередной прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы. Вопросы горожан касались тем благоустройства, жилья, юридической помощи.

В частности, жительницы одного из дворов на улице Ульянова (дома №13, 13а) выразили желание увеличить детскую площадку. По их словам, двор очень большой, и установленных элементов мало для такой территории.

Для того, чтобы наполнение детской площадки было максимальным, депутат Александр Меркин договорился о поддержке в благоустройстве этого двора с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Вадимом Рыбиным, который в итоге помог установить часть элементов. Однако средства резерва поддержки территорий, предусмотренные местным бюджетом, после взрыва на АО "Гос НИИ "Кристалл" Александр Меркин направил на восстановление остекления социальных учреждений, пострадавших от этой чрезвычайной ситуации.

Таким образом, детские игровые элементы будут приобретены для двора на улице Ульянова в следующем году. Сергей Попов предложил помощнику депутата дополнительно встретиться с активными жителями, чтобы выбрать игровые элементы для установки.

Другой вопрос касался того, что жителям дома №4 по улице Чапаева управляющая компания несколько месяцев выставляет платежки на оплату взносов на капремонт. При этом правовой статус жильцов не установлен – они не являются ни собственниками, ни нанимателями жилья. Жители также пояснили, что были заселены в дом в 1994 году как переселенцы из Таджикистана, однако этот статус уже потерял актуальность. Жители попросили помощи в разрешении этого правового казуса.

Сергей Попов рассказал, что сначала необходимо обратиться в администрацию города, чтобы уточнить статус дома и имущественные права жильцов в отношении жилых помещений.

Всем жителям, обратившимся в ходе приема, были даны разъяснения по сути вопросов.