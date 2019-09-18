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Общество

Сотрудники ЕРКЦ рассказали жителям Кстова о преимуществах "личного кабинета"

20 сентября 2019 15:44  [82] Общество

Фото: с сайта dzer.ru

Союз пенсионеров Кстовского района "Соседский центр" пригласил сотрудников единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ) для обсуждения темы "Личный кабинет на сайте ЕРКЦ" 19 сентября 2019 года.

На мероприятии присутствовали старшие по домам, председатели ТСЖ, активные жители города и представители депутатского корпуса. На обучающем занятии в союзе пенсионеров сотрудники компании рассказали о возможностях личного кабинета на сайте ЕРКЦ, как им пользоваться, на что обязательно нужно обратить внимание в квитанциях за отопление и горячую воду.

Личный кабинет позволяет клиенту оперативно и без комиссии оплачивать квитанции за отопление и горячую воду, которые жителям направляет ЕРКЦ; передать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ); проверить свою задолженность; направить сведения о количестве лиц, проживающих в жилом помещении, для корректного отражения данных в платежном документе.

"Наша компания стремится постоянно повышать уровень клиентского сервиса. Главная наша задача – помочь клиенту сократить время на получение информационно-консультационных услуг, когда он обращается в наши офисы", - отметила исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.

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