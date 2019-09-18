"Нижегородская область может быть примером для других регионов по качеству дорожных работ", - Владимир Афонский Общество

Фото: Единая Россия

Депутат Государственной думы РФ, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Владимир Афонский остался доволен качеством дорожных работ. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия" по итогам рабочего визита депутата 20 сентября.

В инспекционном объезде по строящимся и ремонтируемым объектам приняли участие секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Государственной думы РФ Денис Москвин, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги" Станислав Прокопович, а также представители депутатского корпуса, районных администраций и подрядных организаций.

На всех объектах, где сейчас ведутся работы, был организован жесткий контроль со стороны партии "Единая Россия". Об этом рассказал секретарь регионального отделения, депутат Государственной думы РФ Денис Москвин. По его словам, за каждым из объектов закреплены депутаты разных уровней.

"В этом году привлечены совершенно колоссальные средства в регион. Конечно, работы находятся на постоянном контроле у депутатов всех уровней, начиная от нашей фракции в Государственной думе, заканчивая депутатами местных советов. Мы видим, что в этой тесной связке депутатского корпуса, который представляет интересы жителей, регионального правительства как заказчика и подрядчика, решается огромное количество вопросов", - отметил депутат.

"В помощь идут и наши общественные контролеры, которые следят за качеством и сроками выполнения работ каждого объекта. Отрадно, что с каждым годом объемы дорожных работ увеличиваются. Сейчас, по решению депутатов Государственной думы, все деньги от штрафов остаются в регионе и идут на строительство дорог. Это позволило увеличить размеры дорожного фонда. Теперь важно, чтобы работы на всех объектах в Нижегородской области были реализованы качественно и в срок", - добавил он.

Ключевой точкой объезда стало строительство дороги Неклюдово - Золотово в г.Бор. Сейчас это самая крупная дорожная стройка в Нижегородской области. Общая протяженность автодороги составляет более 8,3 км. Стоимость работ – около 4 млрд рублей.

"На участке Неклюдово – Золотово работы идут на всех пяти путепроводах и на будущей развязке в районе Золотово. Идет установка монолитных опор путепроводов, на некоторые участки уже привезли железобетонные блоки путепроводов. Кроме того, в ближайшее время планируем приступить к устройству насыпи", - рассказал о ходе работ министр транспорта и автомобильных дорог нижегородской области Павел Саватеев.

Он также сообщил, что реорганизация дорожной модели на месте будущей круговой развязки разрабатывалась с помощью математической модели, чтобы наиболее оптимально направить транспортные потоки по новой дороге.

Кроме строительства путепроводов, на месте будущей дороги идет перекладка коммуникаций – сетей электроснабжения, линий связи, водоснабжения. На четырех участках дорог, соединяющих эти путепроводы, рабочие возводят земляное полотно и укладывают щебень. До конца года на объекте планируется выполнить 95% работ по переустройству коммуникаций, на 90% завершить устройство земляного полотка и на 20% - дорожной одежды.

Также во время объезда комиссия осмотрела отремонтированные участки дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров и проинспектировала новые дороги в Канавинском и Московском районах Нижнего Новгорода. Общее финансирование двух объектов – на улице Гордеевская и на дублере Сормовского шоссе - составило более 64 млн рублей. На Гордеевской отфрезеровано более 15 тысяч кв. метров старого покрытия, положен выравнивающий слой. После того, как он пройдет лабораторную проверку, рабочие приступят к укладке верхнего асфальтобетонного покрытия.

"Впечатление от дорожной кампании в регионе очень позитивное. Работы проводятся качественно, сроки исполняются, контрольные точки сдачи определены. По некоторым объектам есть небольшое отставание, но оно связано с техническими причинами, которые могут возникать при больших объемах. Подрядчики подобраны очень квалифицированные, и, что важно, нет проблем с поставкой строительных материалов. В этой связи есть уверенность, что работы будут произведены в обозначенные сроки", - заявил Владимир Афонский.

"Нужно понимать, что это создаст более комфортные условия как для наших автолюбителей, так и для пешеходов. Все депутаты Государственной думы внимательно следят за исполнением бюджета. Я убежден, что выделенные средства в объеме более 7 млрд рублей для Нижегородской области будут израсходованы качественно. А политика сейчас такова, что большие денежные средства будут выделяться в те субъекты, которые качественно и в срок осваивают уже выделенные деньги", - также сказал он.

Владимир Афонский подчеркнул, что практика Нижегородской области может использоваться и в других регионах. Например, то, что конкурсы на дорожные работы в следующем году будут разыграны уже в этом году. Это позволит подрядным организациям подготовиться к произведению ремонтных работ в 2020 году.

Во время рабочего визита депутат также осмотрел работы, проделанные в рамках акции "Дорога к школе", которую ежегодно проводит нижегородское отделение "Единой России" в рамках партпроекта "Безопасные дороги". Так, вокруг школы № 118 установлено 33 знака, шесть искусственных неровностей, нанесено два пешеходных перехода. В вечернее время исправно работает искусственное освещение. Эту школу дорога огибает с трех сторон. Родители школьников признались, что теперь более спокойно отпускают своих детей в школу одних, без сопровождения.

После объезда прошло заседание Общественного совета партийного проекта "Безопасные дороги". Участники обсудили все актуальные вопросы, которые касаются строительства и ремонта дорог в Нижегородской области.