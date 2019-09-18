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Общество

Нижегородские синоптики рассказали об особенностях предстоящей зимы

21 сентября 2019 09:01  [66] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Предстоящая зима 2019-2020 гг. в Нижегородской области ожидается в диапазоне климатической нормы. Об этом сообщила журналистам начальник отдела метеопрогнозов регионального Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она пояснила, что с декабря по февраль средняя температура воздуха прогнозируется на уровне -12°.

В частности, средняя температура в декабре составит -7°… -9°, в январе ожидается -10°… -12°, в феврале — от -9° до -11°.

Ольга Мокеева при этом добавила, что декабрь будет "неустойчивым и сырым", такая же погода ожидается и в январе. При этом она не исключила ночных морозов до -20° при наличии вторжений холодных циклонов с севера, с западной и северо-западной Сибири.

Специалист отметила, что такой прогноз является вероятностным и на изменение могут повлиять многие факторы.

Что касается осени — то Гидрометцентр ожидает в октябре +2°… +4°, а в ноябре -3°… -5°. В первый месяц весны - в марте, синоптики прогнозируют от -3° до -5°.

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