Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода в связи с проведением ярмарки "Осенний дар" Общество

В связи с проведением тематической ярмарки " Осенний дар" движение транспорта будет временно ограничено на площади Минина и Пожарского с 6:00 23 сентября до 23:59 5 октября.

Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на дептранс. Речь идет об участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

"Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам", - добавили в администрации.