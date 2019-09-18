Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода в связи с проведением ярмарки "Осенний дар"

В связи с проведением тематической ярмарки " Осенний дар" движение транспорта будет временно ограничено на площади Минина и Пожарского с 6:00 23 сентября до 23:59 5 октября.
Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на дептранс. Речь идет об участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.
"Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам", - добавили в администрации.
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