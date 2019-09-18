Медвежонка, которого приручили в нижегородской деревне, увезли в дальний лес в целях безопасности Общество

Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский"

Медвежонка, которого приручили жители д. Черная Маза Лысковского района Нижегородской области, увезли в дальний лес в целях безопасности. Об этом сообщает региональный Госохотнадзор.

В ведомстве пояснили, что перед зимой медведи готовятся к спячке и набирают вес, поэтому медвежонок приходил в деревню, где местные жители подкармливали его, "не осознавая, какую опасность может представлять взрослая особь".

В Госохотнадзоре добавили, что сейчас медвежонку 8 месяцев, но весной он проснется уже большой и, испытывая голод, может вернуться в деревню, где его кормили местные жители. Именно в это время животное и будет представлять большую опасность для населения.

Чтобы обезопасить местных жителей, молодого хищника отловили с помощью живоловушки и отвезли в лес, подальше от населенных пунктов. Чтобы медведь не захотел возвращаться, ему выложили овес - любимое лакомство медведей. В ближайшее время за животным будут присматривать специалисты, добавили в ведомстве.