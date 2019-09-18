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Общество

Нижегородских заключенных с ВИЧ-инфекцией оставили без лекарств

22 сентября 2019 15:08  [68] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в деятельности руководства и медперсонала двух следственных изоляторов, где более 30 заключенных с ВИЧ-инфекцией оставили без лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что необходимое для лечения иммунодефицита человека лекарство - тенофовир, изначально отсутствовало на аптечном складе медсанчасти ФСИН России. Для того, чтобы не прерывать антиретровирусную терапию заключенных с ВИЧ-инфекцией, принято решение изменить схему лечения и заменить отсутствующий препарат на его аналог.

Начальство одной из нижегородских колоний так и сделало, что позволило избежать перерыва в терапии 10 заключенным.

Однако, в двух нижегородских следственных изоляторах для более 30 заключенных терапию прервали из-за отсутствия тенофовира. Выяснилось, что руководители и медперсонал не осуществил замену лекарств.

Прокуратура внесла начальнику регионального ГУФСИН представление об устранении нарушений закона. Допустивших нарушение сотрудников СИЗО привлекут к ответственности.

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