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Общество

Нижегородский инспектор ГИБДД вносил ложные сведения для улучшения статистики

23 сентября 2019 09:01  [77] Общество

Нижегородский инспектор ГИБДД вносил ложные сведения для улучшения статистики. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, по данным фактам возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в период с 2017 по 2018 годы инспектор ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области неоднократно составлял протоколы об отстранении от управления транспортным средством, о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, о задержании транспортного средства, внося в них заведомо ложные сведения.

Указанные действия инспектором совершены из личной заинтересованности с целью улучшения статистических показателей в работе.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Ход предварительного расследования взят прокуратурой на контроль.

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