Предоплату взяла, мебель не поставила: нижегородский предприниматель присвоила почти 3 млн рублей Бизнес

Нижегородский предприниматель присвоила более 2 млн 800 тысяч рублей. В отношении директора нескольких фирм возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

47-летняя нижегородка обвиняется в совершении 25 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия в период с мая 2017 года по июль 2018 года нижегородка, являясь генеральным директором нескольких организаций, занимающихся продажей мебели, заключила с 25 покупателями договоры на поставку мягкой мебели, взяв с них предоплату. Однако взятые на себя обязательства по договорам не исполнила, похитив принадлежащие покупателям денежные средства.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд.