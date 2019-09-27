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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем машиностроителя. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября, в этом году - 29 сентября.
"Машиностроение было и остается фундаментом нижегородской промышленности, важнейшей отраслью региональной экономики.
Технологии машиностроения широко представлены во всех ключевых отраслях промышленности Нижегородской области – авиастроении, автомобильной отрасли, радиопромышленности, приборостроении.
От эффективной работы машиностроительных предприятий зависит технологический уровень других отраслей, динамика всей производственной деятельности.
В машиностроительной отрасли нашего региона трудятся высокопрофессиональные, преданные своему делу люди, способные управлять сложнейшими технологическими процессами. И я верю, что Ваш высокий профессионализм, технический потенциал и верность избранному делу позволят сохранить и приумножить престиж нижегородских предприятий, внедрить в производство новейшие разработки и занять достойное место в экономике нашего региона", - отмечается в поздравлении.
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