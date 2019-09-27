"Регион тесно сотрудничает с Госкорпорацией "Росатом" по самым разным направлениям", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника атомной промышленности. Российский праздник отмечают ежегодно 28 сентября.

"Для Нижегородской области эта дата всегда имела особое значение. Благодаря работе Юлия Борисовича Харитона и его коллег наш регион навсегда оказался вписан в мировую научную историю. Именно здесь 70 лет назад закладывалась основа ядерного щита страны, который определил и продолжает определять баланс сил на планете. Вместе с этим ученые-атомщики, работавшие в регионе, огромный труд вложили в изучение возможностей мирного атома. Сегодня новые поколения исследователей, инженеров, конструкторов с честью продолжают дело своих предшественников, отстаивая интересы России.



Атомная промышленность по праву относится к числу наиболее перспективных отраслей российской экономики. Здесь трудятся высококлассные специалисты, внедряются самые современные технологии, решаются важные задачи, как в области мирного использования атома, так и обеспечения национальной безопасности страны. На территории Нижегородской области работают ведущие научные и производственные центры: Российский федеральный ядерный Центр в Сарове, Научно-исследовательский институт измерительных систем и Опытное конструкторское бюро машиностроения в Нижнем Новгороде. Регион тесно сотрудничает с Госкорпорацией "Росатом" по самым разным направлениям. Мы гордимся тем, что область является одним из признанных центров отрасли!" – отмечается в поздравлении.