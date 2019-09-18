А-Клуб представил в Нижнем Новгороде технологически эффектное шоу "Сны Спящей красавицы" Культура и отдых

А-Клуб представил в Нижнем Новгороде технологически эффектное шоу "Сны Спящей красавицы" 22 сентября 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе "Альфа-Банк".

Российская премьера шоу состоялась 14 сентября в Санкт-Петербурге, 20 сентября его на один день привезли в Москву, а затем спектакль отправился в длинные гастроли: в России шоу покажут в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Воронеже и Краснодаре, а в США — в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго, Бостоне, Далласе и Хьюстоне. Мировая премьера Sleeping Beauty Dreams состоялась в декабре 2018 года в США.

Создатели шоу вдохновлялись знаменитым классическим балетом Петра Чайковского, но пошли дальше — они попытались представить, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет сна, пока принц не разбудил ее поцелуем. Чтобы визуализировать таинственный мир сновидений, создатели шоу соединили современный танец, электронную музыку, 3D-аватаров — все те технологии, которые используются в кино и видеоиграх, но которые пока никто не решался использовать в театре. Поэтому шоу и получило эпитет "революционное".

В пресс-службе отметили, что Альфа-банк не первый год поддерживает знаковые культурные события. Среди них и фестиваль электронной музыки Alfa Future People в Нижнем Новгороде, который ежегодно собирает десятки тысяч людей. В театральном мире Альфа-банк поддерживал "Гоголь-Центр" в период его становления и организовывал первые масштабные гастроли московского театра "Практика" в Перми и Екатеринбурге, выступал партнером международного фестиваля — школы современного искусства "TERRITORIЯ". На этот раз подразделение "А-Клуб", работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями, выступило генеральным партнером российской премьеры новаторского шоу "Сны Спящей Красавицы".

"А-Клуб" придает большое значение участию в социальных и культурных проектах, и мы с большой радостью представляем инновационное шоу "Сны Спящей Красавицы". Современность, технологичность, яркость уникального перформанса созвучны нашему характеру. Мы уверены, шоу дарит незабываемые эмоции и вдохновение публике и, бесспорно, станет ярчайшим культурным событием года", — рассказала руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-банка Алина Назарова.

Главную роль принцессы Авроры исполняет прима-балерина Диана Вишнева, а ее партнером стал Марайн Радемакер — солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета.

"В любом новом деле важна поддержка единомышленников. Сегодня я благодарю "А-Клуб" за помощь в реализации российского тура проекта "Сны Спящей Красавицы". Международная команда нашего спектакля — настоящие первопроходцы. Впервые на новом художественном уровне мы объединили танец с современными 3D-технологиями и электронной музыкой. Наш спектакль в некоторой степени меняет привычное представление о театре и воплощении движения на сцене, выводя его в виртуальное пространство в живом времени. Во всем этом я вижу общее с идеологией Альфа-банка: смелость, инновационность, взгляд в будущее и возможность увидеть в привычном новое", - заметила Диана Вишнева.

Команда, работающая над постановкой, не менее звездная. За визуальную часть шоу отвечает Тобиас Греммлер — немецкий дизайнер и художник, известный своими сюрреалистичными видео, в том числе и для Бьорк. Костюмы для постановки придумал голландский художник Барт Хесс, сотрудничавший с Леди Гагой. Музыку к проекту создали пионеры музыкального направления EDM — Noisia / Thijs de Vlieger, чья музыка звучит в голливудских блокбастерах и которые сотрудничают с такими музыкантами, как Skrillex и deadmau5.