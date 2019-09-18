Больше 200 нижегородцев присоединились к всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородская область присоединилась к всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия". Акция проходит во всех регионах страны с 7 по 28 сентября 2019 года. 21 сентября генеральная уборка прошла в Нижнем Новгороде, Ветлуге, Павлове, Тоншаеве и Чкаловске.

В столице Приволжья в рамках акции от мусора очистили берег реки Старка в Советском районе и территорию памятника природы регионального значения "Озеро Больничное" в Канавинском районе. В субботнике приняли участие больше 200 человек. Они собрали свыше 500 мешков мусора.

На уборку Больничного озера вышел и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

"Именно этому пространству уборка была необходима. Мусора на берегу озера скопилось достаточно много. За один раз убрать не получилось, но мы проведем работу с администрацией района, чтобы здесь был наведен порядок. Также мы своим примером, примером активистов, показываем людям, что убираться нужно не только в режиме субботников. Это необходимо всем взять за правило - после каждого выхода на природу выбрасывать за собой мусор", - сказал Андрей Харин.

Андрей Харин также отметил, что цель данной акции - формирование экологического и патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к проблеме обращения с отходами, создание благоприятных условий жизни населения, что является одной из задач национального проекта "Экология".

Ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию молодежи.