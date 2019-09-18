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Общество

Нижегородская молодежь предложила провести новые творческие форумы

23 сентября 2019 11:32  [32] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская молодежь предложила провести новые творческие форумы. Вопрос обсудили на заседании Совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области, рассказали в пресс-службе правительства региона 23 сентября 2019 года.

Глеб Никитин подчеркнул глава региона, Совет продолжает оставаться по-настоящему действенным инструментом в реализации актуальных инициатив молодёжи.

"У вас за плечами почти два года работы проектных офисов Совета, в целом – более 30 малых и крупных проектов. Проектные офисы Совета по делам молодёжи инициировали 10 масштабных сетевых сквозных проектов в сфере науки и инноваций, социального проектирования, творчества и спорта. Причём в их реализацию были вовлечены все муниципалитеты нашего региона", - сказал Глеб Никитин.

Затем на заседании прошло обсуждение молодежных инициатив. Так, в регионе было предложено реализовать проект "Forum", направленный на развитие креативных индустрий и компетенций молодежи в творческих сферах. В 2020 году советом было предложено провести в Нижегородской области межрегиональный молодежный форум "Волга".

Планируется, что в форуме примут участие 800 молодых людей: делегации из 52 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, представители регионов России, а также делегации стран Беларуси, Сербии, Германии, Молдовы и других стран. Также в Нижегородской области предполагается провести межрегиональный форум молодых семей.

Напомним, весной этого года в Нижнем Новгороде проходил Global City Hackathon. Участники разрабатывали прототипы цифровых сервисов для решения актуальных городских задач. Результатом хакатона стало создание прототипов IT-сервисов и продуктов, которые должны сделать жизнь людей в городе более комфортной.

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