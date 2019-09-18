Арзамасский театр драмы открыл новый сезон премьерой спектакля "Левша" Политика

Фото: Арзамасское отделение партии "Единая Россия"

Арзамасский театр драмы открыл новый сезон премьерой спектакля "Левша" (Русский секрет)" по мотивам знаменитой повести Николая Лескова в рамках партпроекта "Культура малой Родины". Также в рамках партпроекта был закуплен автобус. Об этом сообщили в отделении партии "Единая Россия" (Арзамас).

В отделении отметили, что основной объем средств (более 24 млн рублей) за три года участия в этом проекте были направлены на создание новых постановок и улучшение материально-технической базы театра.

"Дружба с театром у нас давняя и началась еще до начала проекта "Культура малой Родины". Приятно, что в итоге она вылилась во что-то материальное. В прошлые годы это были театральные постановки и улучшение материально технической базы, а в этом году часть средств была направлена на приобретение автобуса. Потребность в собственном транспорте была давно. Учитывая ту популярность, которая есть у актерской трупы нашего театра, приятно вдвойне, что со своим автобусом арзамасские артисты будут совершать гастрольные поездки и радовать зрителей соседних муниципалитетов, а то и других регионов, – подчеркнул секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Константин Аргентов.

Новая премьера спектакля (либретто и стихи Владимира Константинова и Бориса Рацера, режиссер-постановщик Арзамасского драматического театра заслуженный артист Карелии Аман Кулиев) – это музыкальная притча о том, как золотые руки простого тульского умельца и его помощников творят чудеса и о его судьбе, которая во многом зависима от недалекого царя и его свиты. История очень красочная и лирическая, в ней переплетаются жизнерадостность и ироничная грусть русского народа. Бесконечная череда комических поворотов сюжета, динамика на сцене, яркие костюмы артистов и декорации стали настоящим сюрпризом для зрителя и никого не оставили равнодушным, отметили в Арзамасском отделении партии.