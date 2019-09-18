"Ростелеком" познакомит нижегородцев с "Умным домом" Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" открыл в нижегородском торгово-развлекательном центре "Жар-Птица" демонстрационную зону цифровых решений для безопасности жилья "Умный дом". Оборудованная интеллектуальными устройствами площадка расположена в шоуруме жилого комплекса "Новая Кузнечиха" девелопера "Столица Нижний Риэлти".

Посетители узнают, как с помощью "Умного дома" контролировать происходящее в помещении и за его пределами. Они смогут протестировать и оценить работу интеллектуальных сервисов в реальных условиях. На специальном стенде нижегородцы увидят, как датчики системы реагируют на открытие двери и окон, движение внутри квартиры, протечку, и мгновенно оповещают пользователя о возникновении нештатной ситуации.

Гости познакомятся с возможностью подключения умных розеток, лампочек и видеокамер и попробуют дистанционно управлять устройствами. С помощью камеры домашнего видеонаблюдения они смогут наблюдать онлайн-трансляцию из шоу-рума в мобильном приложении и передавать голосовые сообщения.

"Ростелеком" активно развивает экосистему цифровых решений для безопасности и комфорта. С помощью интеллектуальных устройств жители могут решать самые разные задачи. В нашей интерактивной демозоне “Умного дома” нижегородцы получат полезную информацию о цифровых сервисах", - сказал заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Антон Яковлев.

"На нашей площадке нижегородцы знакомятся с проектами жилых комплексов и планировочными решениями квартир. Посетители видят, как выглядит доступное качественное жилье. Новые технологии делают его еще более современным и удобным, поэтому демозона умных сервисов от "Ростелекома" органично вписалась в наш шоурум", - добавил заместитель директора "Столица Нижний" по продажам, стратегии и развитию бизнеса Борис Замский.

Посетить демонстрационную зону "Умного дома" нижегородцы могут ежедневно с 10:00 до 22:00 до конца января следующего года.