Завершен ремонт Игумновского шоссе в Дзержинске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Завершен ремонт Игумновского шоссе в Дзержинске. Дорогу отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", напомнили в пресс-службе правительства региона. По этой дороге обычно подъезжают большегрузы к промышленным предприятиям Восточной промзоны Дзержинска со стороны Москвы.

На участке подъезда к Игумново длиной 5,5 км до ремонта была ненормативная колейность. В план ремонта вошло снятие старого покрытия, укрепление и отсыпка обочин, устройство выравнивающего слоя, верхнего слоя, примыканий к дороге. После окончания ремонта, который включал в себя нанесение разметки, дорога была принята комиссией ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Всего в Нижегородской области на сегодняшний день отремонтировано 84% дорог от плана 2019 года.