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Экономика

Областную программу по защите населения от недобросовестных финансовых компаний запустили в Нижнем Новгороде

23 сентября 2019 15:31  [85] Экономика

Областную программу по защите населения от недобросовестных финансовых компаний запустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили инициаторы программы на встрече пайщиков кредитно-потребительского кооператива "Сберегательные финансы".

Самый известный способ сбережения, на данный момент, это вклад в банке. При этом, банк представляет годовую ставку на сбережения в размере 7% годовых.

Кредитные потребительские кооперативы предоставляют гражданам возможность сберегать свои финансы по ставке 12,6% годовых. Данный, повышенный процент устанавливается Центральным Банком РФ. Механизм прописан в Федеральном закон "О кредитной кооперации" N 190-ФЗ.

В КПК "Сберегательные финансы" сообщили, что уже 1,5 года работают со своими пайщиками и помогают им сберегать и накапливать личный капитал. За эти годы кооператив накопил солидный опыт работы на финансовом рынке.

Кооператив выступает за открытую и честную работу с населением и делает все возможное для выявления недобросовестных организаций.

Нижегородцы могут обратится в КПК "Сберегательные финансы" для проверки любой финансовой организации на добросовестность и неблагонадежность.

В Нижнем Новгороде работают два филиала кооператива по адресам: пр. Кирова, 1 и ул. Ульянова, 12.

Также по данным адресам жители Нижнего Новгорода могут подать заявку на бесплатную юридическую помощь. За более подробной информации можно обратиться по телефону: 8 (831) 418-09-28.

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